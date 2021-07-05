台電核二廠1號機1日下線除役，5日供電就亮出供電吃緊的黃燈，甚至逼近供電警戒的橘燈。

台電統計，5日全天各地氣候炎熱，尖峰用電出現在下午4時11分，用電量最高達到3739.6萬瓩，創下歷年7月單日用電排名第7名，備轉容量226.8萬瓩，備轉容量率約6.07％，供電亮出供電吃緊，系統供電餘裕緊澀的黃燈。

台電表示，5日備轉容量率下降，是因為機組故障，台電高雄大林電廠5號機故故障，另外仍在測試運轉的民間IPP電廠嘉惠2號都下線檢修，因此讓供電能力大減，合計減少約100萬瓩的裝置容量。