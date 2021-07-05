美股Q3開局走高，非農數據表現強勁，激勵台股周一(5日) 開高走高，盤中寫下17945.52的歷史天價，電子股成交比重站回4成之上，半導體股漲勢凌厲，攜手塑化、鋼鐵股同步走揚，終場上漲209.18點，收在17919.33點，成交值6056億元，創收盤新高。對此，財信傳媒董事長謝金河在臉書以「台股到底會漲到哪裡？」發文，討論台股頂部在哪。

謝金河表示，台股再創歷史天價，對於很多看不起台灣經濟的人來說，那是太不可思議的事，認為股價漲多，很容易崩盤，因為都見證過1990年台股從12682崩跌至2485的慘況。這一次台股又飊天價，當然會有很多人警告台股會崩盤，劉泰英泰公從去年7月股市飛越12682過去30年歷史高點之後，便天天喊台股會崩盤。前行政院長陳冲今天也說台股市值比重占Gdp264%，台股有泡沫化的疑慮。

謝金河說明，把股市創造的總市值除以國民生產總值的比值，這也叫做巴菲特指標，一般的市場，股市創造的市值大致與國民生產總值相當，也就是巴菲特指標是一，要往上增加需要一些特殊事件，包括美國大量印鈔票，各國重量級企業到美國上市，因此，美國的巴菲特指標到2倍、滬股約1.5倍、英國1.3倍，德國這類不炒股的民族只有0.53倍，台灣突破2.64倍，當然是非常高。

不過，謝金河也說明，巴菲特指標飆高，股市不見得會立即崩潰，每個市場都有不同內容，例如1989年日經225指數來到38957點，日股本益比逾百倍，市值差點追上美國，巴菲特指標到3.6倍，最後崩盤跌至6600點。

至於全球巴菲特指標最高的市場位於香港，港股市值大約在47.5到50.5兆港元，香港生產總值大約2.8兆港元，香港的巴菲特指標高到17。香港那麼高，背後當然有中國因素，如果把深圳、上海、香港加起來平均，陸股巴菲特指標應該在2上下。

至於台股市值約60兆元新台幣，市值是生產總值2.64倍，從歷史的角度來看，台股是在登峰造極的位置，大家居高思危是有必要的。謝金河解釋，台股那麼高，可能跟台積電相當有關，台積電市值達15兆元，就占25%，可以說台積電撐大了台股。

至於台股會航向何方？謝金河指出，「我沒有答案！」高盛集團給台股的目標價是19000，張錫的目標價從19000調升至20000，我的好朋友呂宗耀精算台股的極致是19890，牽動台股的是基本面，台灣出口競爭力，上市櫃公司成長動能能不能維持？當然，成長一定有極限，台股漲多，離基本面愈遠，拉回的力道也會大，如今接近1萬8關卡，大家一定要秤秤個股斤兩與厚度，小心才能駛萬年船。