新境界文教基金會執行長邱義仁昨(4日)接受前總統陳水扁專訪，針對台獨議題，邱義仁直言，黨的目標理想要保留，但要宣布獨立必須考慮國際形勢，此時並不適當。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，這等於宣布台獨運動是一個危險且失敗的運動，他更直言，「蔡英文領導下的民進黨到底是笨？還是聰明？是幸或不幸？是台灣的守護者或背叛者？」

對於邱義仁的言論，游盈隆4日在臉書上表示，這樣的結論，等於是宣佈台灣獨立運動是一個危險的運動，同時也是一個失敗的政治運動，而這竟然是民進黨二次執政後的結論。

游盈隆指出，今年3月31日自己在臉書上改寫電影「刺激1995」劇中人物瑞德（Red）的話說，「（民進黨）一開始恨國民黨黨國體制，然後逐漸習慣黨國體制，時間一久，轉而依賴這個體制，沒有這個體制，就不知道怎麼玩下去」，而「從痛恨、習慣到依賴，這就是民進黨被體制化」的意涵，現在從民進黨智庫執行長口中再度得到印證，而這也可視為是民進黨自2008年蔡英文接掌黨權以來「被體制化」（Institutionalized)或「被體制馴服」歷史現象的階段性告白。

同時，游盈隆也對邱義仁這段話感到很好奇，為何這些老生常談，竟然需要花30年以上時間才頓悟？而且是在完全執政的時候，「蔡英文領導下的民進黨到底是笨？還是聰明？是幸或不幸？是台灣的守護者或背叛者？」