台灣的機車市場，在疫情之下仍然競爭激烈，除了光陽和三陽在爭奪銷售冠軍品牌之外，單一車款的銷售冠軍寶座，也從四月起悄悄換人坐，由 Gogoro VIVA MIX 登上王座！而且五月份 Gogoro VIVA MIX 再度蟬聯銷售冠軍，因此外界都看好，Gogoro VIVA MIX 即將締造台灣機車車壇記錄，首次由電動機車奪下第二季的單一車款銷售冠軍，最後成績揭曉，竟在最後一日遭逆轉，究竟發生什麼狀況？

Gogoro VIVA MIX 以輕巧車身、親民價格，在今年 2 月發表後立刻成為 125c.c. 等級大眾機車市場的新寵。消費者看上 Gogoro VIVA MIX 搭載前後雙碟 SBS 同步煞車系統、導入全新 FLO DRIVE™ 皮帶傳動系統，能滿足日常生活使用，成為同級車款最優選擇。因此，2 月上市後立刻成為爆紅車款，市場討論度破表，消費者還要排隊等待交車。

VIVA MIX輕巧車身與親民的價格，搭配150公里的續航力，市場討論度破表。

因此 Gogoro 在四月順利開出產能後，單月掛牌數字立刻衝破四千台大關，達到4117台，擠下往日的霸主 GP125。五月起雖然已經受到疫情後三級警戒的影響，但 Gogoro VIVA MIX 仍然延續銷售氣勢，以單月掛牌 3991台，再度榮登單一車款銷售冠軍王座，因此車界一致看好 Gogoro VIVA MIX 將勇奪第二季單一車款銷售冠軍。

且直到 6 月 29 日為止，Gogoro VIVA MIX 的第二季掛牌台數已突破一萬輛，達到 10562 輛的高水準，更領先 GP 125 的 9865 輛。但令人跌破眼鏡的是， 6 月 30 號單日，GP 125 創出單日掛牌 1449 輛的「佳績」，在最後一天硬是擠下 Gogoro VIVA MIX。業者推估，可能由於光陽與三陽正爭奪六月銷售冠軍寶座，雙雄之爭讓 6 月機車銷量灌水至少 5000 輛，才會出現這種不尋常的情況。

6月30日不尋常的市場反應讓VIVA MIX喪失第二季銷售冠軍之位，但其強大的產品競爭力仍讓外界看好第三季的表現。

總結第二季台灣機車市場的銷售表現， Gogoro VIVA MIX 雖然暫時屈居單一車款的銷售亞軍，但與冠軍車款僅有 600 餘輛的差距，且領先季軍車款 3300 輛。近期受到疫情三級警戒的影響，電動機車的整體銷售表現又勝過燃油機車，因此業界預估，Gogoro VIVA MIX 在第三季將持續創造佳績，站回全台灣機車市場單一車款的銷售王座。