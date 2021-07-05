6月下旬連日降雨，讓岡山區正值採收期西瓜及香瓜果實浸水，經高市府農業局邀集高雄區農業改良場、農糧署與公所勘查，確認災情嚴重，中央已於7月5日公告岡山西瓜及香瓜農產業天然災害現金救助及低利貸款，請農友自7月6日起至8月4日止向岡山區公所申報。

6月下旬因西南風及滯留鋒面影響，連日降雨釀災，至7月2日止農損金額551萬9千元，被害面積約236.96公頃，以木瓜、香瓜、西瓜為主，其中，岡山區西瓜及香瓜，即將採收瓜田因大雨積水，使果實浸水，水傷顯現。

經區公所查報，農業局邀集高雄區農業改良場、農糧署與公所等組成勘災小組，確認岡山西瓜及香瓜災損情形已達救助門檻，6月29日隨即向農委會爭取岡山區西瓜及香瓜現金救助及低利貸款。

高雄市農業局長張清榮提醒農友，7月6日起，請岡山區種植西瓜或香瓜且受災損失達2成以上之農友，務必於8月4日前，備妥身分證、印章、農會存款簿及土地所有權狀或土地使用同意書等相關文件，到區公所辦理。

除親自或委託他人申辦，配合行政院農業委員會「疫情期間農業天然災害救助申請及現勘作業防疫指引」，增列得以向郵件、傳真、電子郵件或電話等方式向土地所在區公所申請，農業局會全力協助與加速勘災與現金救助發放，農友復耕若需低利貸款，也可洽當地農會辦理。

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