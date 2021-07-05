上周美國資本市場好消息不斷，首先是美國6月非農就業人數優於預期，其次則是參議院對拜登1.2兆美元的基礎建設法案達成了共識，還有標普500指數連續上漲7天的激勵，不過，反觀亞股市場部分，受到大陸經濟數據不如預期影響，外資在上週不但終止了對大陸股市連續9周的買超，就連東北亞股市也因此面臨外資賣超的壓力。

根據統計，外資在上週淨流出大陸股市達24.43億美元。另外，外資上週對台灣股市也淨流出10.18億美元，對韓國股市也淨流出3.65億美元，顯示截至今年上半年為止，台、韓股市還是外資在亞洲調節資金的重點市場。

雖然上週外資對東北亞股市出現明顯調節，但對印度與越南卻呈現微幅買超，分別獲得1.19億美元與1.42億美元買超。至於，外資對其餘東協股市仍多為賣超，顯見目前仍在與疫情對抗的東協市場，尚未獲額外資信心。

摩根投信市場洞察團隊環球市場策略師林雅慧表示，雖然市場對美國聯準會的提早縮表已有了預期，但由於亞洲部分市場仍受到疫情的壓抑，所以預料亞洲央行仍會維持相對寬鬆的貨幣環境與積極的財政政策，在此情況下，亞洲股市結構性的利多因素不會改變。

林雅慧表示，MSCI新興亞洲股市今年來的表現明顯落後給MSCI美國指數與MSCI歐洲指數，顯示歐美今年的復甦，已取代2020年疫情「先進先出」的亞洲，成為2021年以來資本市場的主力；不過亞洲股市也因此出現了價值面的投資優勢，搭配下半年即將進入科技旺季，以科技為主的東北亞股市在第三季將有表現的機會。

摩根中國A股型產品經理張致寧表示，雖然外資在上週淨流出大陸A股，但今年7月為中共建黨百年，在各項政策面維穩的考量下，以內資為主的大陸股市在近期的投資氣氛也明顯加溫，不僅近兩週以來滬、深兩市的日均成交額均維持在兆元以上，北向資金也重回淨流入，而融資餘額更已連續9周增量，顯示資金入市意願增強。

張致寧說，儘管上週大陸A股出現修正，但企業獲利並未因此出現翻轉，預期在這次修正過後，外資與法人等長線資金將重新回歸，再加上下半年A股的投資風格將重回成長股驅動下，包括晶片、新能源等新經濟題材，以及大型消費藍籌股等有望持續領漲。