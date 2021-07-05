受惠伺服器需求暢旺，勤誠（8210）6月營收衝上8.42億元，月增14.6％，年增25.7％，並帶動第2季、上半年營收同步改寫歷史新高紀錄，且主要客戶拉貨動能續強，全年業績可望逐季增長。

勤誠表示，6月營收重返8億元以上，雖超越今年3月的8.05億元紀錄，再創單月新高。但整體仍受到新台幣匯率影響，相對壓抑營運動能，若以美金計價，6月營收規模較去年同期將有35.6％的強勁成長力道。

由於6月營收跳高，推升勤誠第2季營收23.38億元，季增28.6％，年增6.3％；累計上半年營收達41.57億元，年增17.6％，皆創歷年新高。

勤誠指出，伺服器市場需求持續暢旺，預料今年中、美兩大區域客戶營收貢獻皆將較去年成長，美系客戶成長力道尤為強勁。面對供應鏈吃緊態勢，公司已積極展開應對措施，致力提升訂單達交，全年營運可望逐季成長，目標維持營收年增雙位數。

根據調研機構TrendForce預估，2021年伺服器出貨動能持續受到疫後新常態驅動，包含全球主要雲端服務商的資料中心建置計劃、企業上雲加速，以及自駕車伺服器、工業4.0等技術發展

市場預期，在Intel與AMD新平台大規模量產挹注下，第三季各大廠將持續提升伺服器採購力道。勤誠也樂觀看待AIoT多元應用發展，邊緣運算、5G與AI的結合將成為未來伺服器市場成長的驅動力之一。

勤誠表示，因應高穩定性、高效能運算需求顯現，下半年將推出新品搶市，包括邊緣運算伺服器、儲存伺服器、直立可轉機架式伺服器機箱等解決方案，以及搭載Whitley平台的準伺服器產品，可望挹注下半年營運。