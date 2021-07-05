財政部國產署今日公告今年第2批地上權，共計15宗土地，權利金底價超過37.75億元，其中新北市土城區鄰近鴻海頂埔廠土地、台中市東區干城重劃區內土地以及台南市平實營區土地，都是受矚目的標的，預計8月30日開標。

國產署公告，這次招標地上土地分布全國10個縣市，包含台中市4宗、台南市、高雄市各2宗、台北市、新北市、桃園市、基隆市、宜蘭縣、屏東縣、澎湖縣各1宗，面積7.05公頃，權利金底價達37.75億元，地上權存續年期皆為70年，租金年息率3.5％，其中2.5％是不隨申報地價調整的年息率；1％則會隨申報地價調整。

國產署表示，今年預計有3批地上權招標，今年第2批有5宗是首次公告招標，其中新北市土城區的土地，位在鴻海精密工業頂埔廠的對面，近頂埔捷運站，該土地面積803.5坪、權利金底價為2.60億元。

首次列標還有桃園市桃園區土地，近桃園區圖書館會稽分館、朝陽公園；台中市北屯區鑫新平土地，位在水湳經貿園區東側；高雄市岡山區土地，位於鵬程路及鵬程東路口旁，近岡山文化中心；以及屏東縣東港鎮土地，近東港鎮農會超市等。

值得注意的是，重新列標土地當中，台中東區土地位干城重劃區內，鄰近秀泰生活館站前店，未來將與台中大車站暨干城再生整體規劃。土地面積2012.97坪、權利金底價5.74億元；而該地曾經在2020年列標卻流標，此次隨著市價調整，些微調漲權利金底價。

另外被國產署封為「台南市信義計畫區」的平實營區土地，這次應業者的要求，國產署分成2塊招標，土地面積分別2044坪、1949坪，皆算是大面積的土地，權利金底價分別5.43億元、5.18億元，也較2020年列標時再調漲一些。

而這是本土疫情蔓延之後，財政部首次公告招標地上權土地、以及房市改革包含實價登錄、房地合一2.0上路之後地上權招標案，其招標情形將成為房市的新風向球。

國產署官員樂觀表示，這次列標多是業者詢問過的土地，也就是業者所需的土地，且國產署地上權案地租條件穩定，業者可以自行估算成本，以近期麗寶建設和全聯都有標得國產署所釋出的國有地上權案，足見達到資產活化的目的。