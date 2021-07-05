中央還沒有決定是否712解封，但嘉義市政府為解封超前佈署，5日與文化路、嘉樂福、彌陀路等3大夜市業者代表，商討解封後的防疫因應措施，市府建設處長田長沛表示，3大夜市6日先擬出防疫措施，7日現場實勘，中央一宣布解封，3大夜市可隨即開市。

嘉義市政府今天下午與嘉樂福夜市、彌陀夜市業者、文化路夜市自治會，開會討論三級警戒若於712解封的防疫措施，市府說明，中央疫情指揮中心的市場指引有6大措施，從業人員健康管理、人流管制、飲食管制、從業人員衛生及防護裝備、環境清潔消毒、出現確定病例時之應變措施。

田長沛表示，若中央確定6日提供防疫指引給業者，由於文化路夜市出入口多，彌陀、嘉樂福夜市是空地型，出入口動線規畫不同，3大夜市業者須根據中央指引，自擬防疫規範，7日市府實地會勘，為解封做周全準備。

市府初步排定7日上午10時會勘嘉樂福夜市，下午2時文化路夜市、下午4時彌陀夜市，針對業者自擬的防疫措施加強輔導。

市府於三級警戒防疫期間，趁著文化路夜市禁止擺攤，由台電、自來水公司進場施工，進行中正路至垂楊路段的電纜線地下化、自來水管線汰換等工程。

嘉義市政府工務處長郭拱源表示，若712解封，文化路管線施工進度趕得上，自來水公司汰換管線工程本周末會完成，台電電纜線地下化工程也會趕在11日完工，接著臨時性修復路面，後續台電還要公告停電、拔除電柱等作業完成，以後會正式刨除、修復路面。

郭拱源表示，這次施工水溝蓋換裝成格柵式溝蓋，有助於防堵雜物掉落水溝裡影響排水，能有效應對強降雨時造成的積水問題。