台中市議員吳瓊華參與線上公聽會，為台中民意發聲。 圖/吳瓊華提供

「台中港區又要蓋一座火力電廠？」日前經濟部不顧民意反彈，利用防疫民眾無暇顧及防疫以外的資訊，透過線上直播片面宣布台中火力電廠（中火）將新增蓋兩部燃氣機組；無獨有偶，中佳電力公司於今(5)日下午一樣透過線上召開「中佳燃氣複循環電廠興建計畫」說明會，台中市議員吳瓊華線上參與為台中民意發聲，她提出三大主張，以及要求疫情解禁後，中佳應補辦實體公聽會， 捍衛民眾權益。

「蓋電廠是大工程，豈能用『線上直播』的方式草草帶過」吳瓊華提到，中佳電力事業股份有限公司依據行政院環保署規定須公開舉行公聽會與說明會，這座中佳電廠要在台中港區開發將近約6公頃，大約143座標準籃球場大小的土地上興建火力電廠，發電量約57-65萬瓩，發電的燃料是天然氣，光是管線就長達7公里，這麼重大的工程，必須好好跟民眾溝通。

吳瓊華提出三項主張，一是中火現有10部機組，總發電量550萬瓩，且經濟部已經同意再增建2機組共260萬瓩，如果再加上中佳，整個台中港都是發電機組，因此她主張「發電量總量管制」，台中就是550萬瓩，中火跟中佳自己談，兩間電廠不能超過550萬瓩。她強調「沒有理由，台灣人口在減少，火力發電廠卻一直再蓋。」

第二點，她說，中佳電廠要用最新科技發電，不能發電中佳賺，電力供全國，污染留台中，傷害民眾健康。第三點，線上會議不夠正式，且各行各業的民眾都在忙防疫，不能「摸魚過關」，因此她主張，中佳電廠在疫情警戒解除過後，必須召開幾場實體的公聽會，讓民眾都能參加發表意見。

這場「中佳燃氣複循環電廠興建計畫」線上說明會，數十位各界代表發表意見，除了吳瓊華議員，還包括台中市議員李中、楊正中、羅廷瑋，台中區漁會代表，當地里長等人。