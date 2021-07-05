美國甜甜圈品牌Krispy Kreme、中國網路叫車龍頭滴滴出行等上周爭相掛牌上市，美國IPO（首次公開募股）市場迎接17年來最熱鬧的一周。高盛、摩根士丹利等華爾街投行也因此海撈一筆，大賺6.5億美元。

除Krispy Kreme、滴滴出行之外，網路安全新創公司SentinelOne、藥品開發商、土耳其電商平台等至少14家企業，上周相繼在那斯達克和紐約證交所掛牌，合計募資逾1億美元，是繼2004年之後，IPO最活躍、數量最多的一周。

協助這些企業IPO的承銷商，因此賺進將近4億美元手續費。此外假定承銷商行使選擇權，以IPO折扣價買進所有被分配到的股票，照上周五收盤價計算，還有2.59億美元的未實現收益。換句話說，負責承銷的華爾街投行搭上這波IPO潮順風車，海撈超過6.5億美元。

深受年輕散戶喜愛的線上券商羅賓漢（Robinhood）， IPO公開說明書於上周四揭露，料是接下來備受期待，也是今年最大宗的IPO案之一。

在過去一周前仆後繼的IPO活動，高盛、大摩等承銷商收取2％到7％不等的承銷費用。像從滴滴出行的募資總額中抽取2％，自醫療保健商CVRx、Aerovate Therapeutics、Acumen Pharmaceuticals等較小規模的IPO中抽取7％。

上周的IPO案中以滴滴出行與SentinelOne規模最大，高盛與大摩身為這2大IPO案的主承銷商，手續費收入自然最高。

大摩與摩根大通則是土耳其電商公司D-Market Electronic Service & Trading、法律服務平台LegalZoom和Krispy Kreme的主承銷商，這分別是上周第3、第4及第5大IPO案。

除收取手續費之外，承銷商也可藉由行使以IPO折扣價買股的選擇權獲利。滴滴出行在上市頭3天的漲幅雖只有11％，承銷商一旦行使選擇權可增加6600萬美元進帳。SentinelOne上市以來股價跳漲27％，代表其有4600萬美元的未實現收益。