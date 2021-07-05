由於產油大國增產協議難產，國際油價短線衝至2年半高檔，以石油輸出國家組織(OPEC)為主的產油大國聯盟周一再就增產一事進行談判，若未能達成協議，油價恐再掀起新一波漲勢。

基於沙烏地阿拉伯與阿聯酋對增產立場分歧，市場預估達成協議有一定難度，國際油價周一震盪走高，布蘭特與美國西德州指標期油上漲逾0.3％，分報76.43與75.45美元。

油價大漲至2年半新高後，能源消耗國都希望產油國能增產制價，避免高油價扯全球經濟復甦的後腿。

OPEC+上周五提案從今年8月底開始增產至今年底，每日產油量調高約200萬桶，並將原本的減產協議期限從2022年4月延長至2022年底，但阿聯酋否決此項提案。

OPEC+成員包含俄羅斯等其他產油大國，議案表決採共識決，即需經所有會員國同意才會通過。

OPEC一哥沙烏地阿拉伯能源部長王儲薩爾曼(Abdulaziz bin Salman)周日隔空喊話，「呼籲透過理性協商來達成協議。」

阿聯酋宣稱，該國基本上支持增產，但必需要修改其產油計算基準，阿聯酋才同意將減產協議進一步延長。

已投資數十億美元進行擴產的阿聯酋聲稱，OPEC+最初達成減產協議時，該國產油計算基準過低。

阿聯酋目前生產計算基準為2018年10月，當時產量為每日320萬桶，去年該數據跳升至每日380萬桶。去年爆發新冠肺炎後，能源需求急凍，油價崩跌，OPEC+去年同意從5月開始每日減產近1000萬桶原油，減產協議並將在2022年4月底前緩步退場，目前減產量約為每日580萬桶。

在全球經濟解封後原油需求大增的刺激下，今年國際油價一路走高，上半年已大漲逾45％。

油市專家指出，OPEC+若未能敲定增產協議，則油價短線可能再掀一波漲勢，華爾街普遍看好油價今年會站上80美元。

但也有策略師認為，若無法達成增產協議，不排除油市會上演價格戰，進而摜壓油價大跌。