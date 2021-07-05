佳世達（2352）集團受惠於新夥伴加入、以及資通訊事業優化成長，6月合併營收突破單月200億元大關，達到205.03億元，比去年同期增加50億元、年成長約32.6％，更刷新近十年來的歷史新高紀錄。第二季合併營收達559.84億元，年成長28％。

佳世達表示，雖然去年到現在持續有疫情、缺料等挑戰，佳世達由於大艦隊的超前部署，增加新事業新夥伴，包括明泰、仲琦、國韶、Frismed等，再加上既有資通訊事業持續優化增長，都帶動營運績效成長。

在防疫物資方面，佳世達集團去年布建的醫用口罩、立體口罩、FFP2高防護口罩、全系列藥用醫療酒精液與潔淨液、防護面罩及口罩鼻樑保護貼等，持續供應前線醫護警消與一般民眾的防疫所需，為抗疫盡一份心力。

佳世達聯防策略奏效，第二季營運寫佳績，6月合併營收達到205.03億元，躍增13.06％、年成長約32.6％，刷新近十年來的單月歷史新高紀錄。第二季合併營收達559.84億元，相比第一季成長10％，比去年同期成長28％，寫下同期新高紀錄。累計上半年合併營收達1068.88億元，年增240億元、成長28.98％，持續刷新同期新高紀錄。