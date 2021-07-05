東鹼(1708)首季化學營收比占59％、散裝船舶占39％、其他(餐飲、汽車貨運)約2％。受惠輕便型船船隊運價仍支撐在高點，今年有望成為營運一大動能。東鹼指出，化工事業在硫酸鉀、純鹼貿易雖仍有高運價干擾，但東鹼以積極改採散裝航運出貨方式因應，並將繼續積極開發歐洲等新市場與新客戶。

東鹼硫酸鉀年產15萬噸；另有15艘船全輕便型船的散裝航運船隊。首季因化工事業較去年同期由虧轉盈，加上散裝船舶獲利成長，稅後淨利6244萬元、年增81％，EPS 0.23元。繼大陸鉀肥價格持續上漲，純鹼行情也持穩上升，東鹼化工、航運雙雙引擎發揮，營運加速衝刺。

東鹼表示，因應海運運價上漲，硫酸鉀出貨及純鹼貿易已積極調整包裝，可採用散裝船展開出貨，以降低運輸成本，後續也在積極開發歐洲新市場以及新客戶。此外，15艘輕便型船持續採行期約出租方式外租給客戶，目前期約租金水準應能穩健獲利，船隊也會持續展開換約。

東鹼航運部門主要區域以新加坡為主，占比達36.44％；其次為丹麥，約31.26％；澳洲占比11.79％、巴拿馬占10.27％，其他約10.22％。

分析師認為，目前波羅的海輕便型船指數(BHSI)近一月漲幅16.2％、近一季漲幅36.8％，平均日租金水準在24700美元至26400美元，在今年行情走高支撐下，有助航運獲利動能更上層樓。