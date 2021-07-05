指揮中心今天公布新冠肺炎死亡個案分析，死者普遍年齡偏高，多達9成患有潛在疾病。此外，疫情期間有約2成死亡個案簽署DNR（不施行心肺復甦術），是先前死亡數較多的原因之一。

中央流行疫情指揮中心統計，自5月11日至7月3日累計公布1萬3792例COVID-19本土個案，專家諮詢小組召集人張上淳分析，確診者男女大致各半，年齡層主要集中在50至60歲，其次為30到40歲，平均年齡49歲，其中有2712人、近2成演變成重症。

張上淳說，675名本土重症死亡個案中，9成以上是60歲以上族群，死者平均年齡73歲，比整體確診者平均年齡高很多，年齡愈高死亡風險愈高，且有9成死者患有潛在疾病。

若以發病時間來看，張上淳指出，疫情發生初期的第19週確診數大量增加，第20週確診數最多，這段期間確診者的發病致死率也相對高，原因是突然出現大量確診病患，加上2成患者演變成重症，對負壓加護病房照護量能造成壓力，全世界都有類似狀況。

張上淳表示，之後疫情熱區的雙北重症患者轉診到外縣市，並開設很多專責加護病房，醫護團隊也加強照護訓練，並緊急採購單株抗體等藥物，直至第26週死亡狀況持續下降。

指揮中心統計，在第19、20週發病的個案，致死率相對高，達到6.7%、6.2%，到了第25、26週發病的患者，致死率就降至0.9%、0.4%。

張上淳以本土疫情前100名死亡個案觀察，有78人患高血壓、糖尿病、心血管疾病、慢性腎臟病或中風等潛在疾病，當中甚至有多數是患2種以上疾病，造成容易死亡的高風險因子。

張上淳提到，死亡原因多為呼吸或多重器官衰竭死亡，在疫情初期確診的死亡個案，有較高比例是在發病1週內死亡，後續隨醫療照護愈來愈好，之後死亡個案多是醫院照顧7至15天以上，最後因呼吸衰竭死亡。

值得注意的是，張上淳說，在疫調資料發現，約20%的死亡個案有簽署DNR（不施行心肺復甦術），也是先前台灣死亡個案較多的原因之一。

張上淳指出，染疫患者可能有嚴重肺炎與呼吸衰竭，雖插管治療對於病人與醫護都滿辛苦，但有相當比例可救回一命。

張上淳表示，也許是許多年輕一輩了解高齡長輩插管的辛苦，加上患者已可能有潛在疾病或癌症，且原本病情就控制不好，因此選擇不要急救，遺憾地讓長者離開。（編輯：張雅淨）1100705