「烟花」颱風恐生成路徑影響曝！ 戴立綱估：今年侵台颱風數量

位於台灣東南方海面上的熱帶性低氣壓，有機會成為今年的第六號颱風烟花，並將以每小時34至38公里的速度，往西北方向移動。氣象主播戴立綱接受《中時新聞網》專訪表示，以目前預測路徑來看是不會直接撲台，他也透露今年會侵襲台灣的颱風數量約為3到5個。

位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓移動速度快，最快明天白天形成今年第6號颱風「烟花」，不排除發布颱風警報。(圖/氣象局)

因對流雲系影響，中央氣象局在今（5）日對高雄、台南及屏東地區發布大雨特報，受外圍環流影響，今晚東南部、恆春半島、屏東沿海空曠地區將有9至10級強陣風。戴立綱表示，以目前狀況來看，5日晚上至6日清晨，熱帶性低氣壓會從恆春南方的巴士海峽通過，因此5日和6日西半部山區會有午後陣雨出現，花東地區也會有零星地形性降雨。戴提到，此系統移動速度快，增長的幅度有限，所以即便變成颱風，影響層面主要落在海上。

另外戴立綱分析，今年太平洋生成的颱風數量大致和去年差不多，約有24至26個颱風生成，但實際襲台數量受太平洋高壓影響，估計為3到5個。他提到，今天不會像去年沒有颱風侵襲，因此，七月下旬開始，颱風接近的機率增多，市民記得做好防颱的準備。

戴立綱表示，目前溫度型態來說，午後陣雨的增加高機率在週末，以及山區部分偏多，尤其九日到十一日以後，西北雨的量也會開始增多。另外戴也提醒民眾，在夏日高溫需特別注意兩件事，第一嚴防中暑，記得多補充水分，第二則是在西北雨發生時，得避免在平原空曠地區逗留，以免被雷擊中。