青埔教育基金會暖心挺醫護，董事長張嘉郡（左二）送愛到雲林縣虎尾鎮若瑟醫院。（青埔教育基金會提供／張朝欣雲林傳真）

新冠肺炎疫情持續嚴峻，防護衣是醫護需求量最大、汰換率最高防疫物資，青埔教育基金會5日捐贈200套防護衣、200組護目鏡給雲林縣虎尾鎮若瑟醫院，提升醫護人員防護安全，還送上100杯咖啡給醫護暖心，為守在第1線的醫護加油打氣。

青埔教育基金會董事長張嘉郡與志工5日將防護衣、護目鏡與咖啡送到若瑟醫院，由院長李聰明代表接受，李聰明感謝基金會捐贈防疫物資，讓醫護有更周全的防護對抗疫情，來自各界的愛心與加油，讓醫護更有信心與勇氣在第1線守住大家健康。

張嘉郡表示，疫情期間防護衣是醫護最基本的自我保護裝備，也是需求量最大、汰換率最高的防疫物資，基金會連繫各醫療院所發現防護衣仍是醫護最需要防疫物資，特別採購防護衣、護目鏡各200組捐贈若瑟醫院。

張嘉郡指出，防疫期間醫護相當辛苦，因此除了防疫物資外也準備了100杯咖啡給醫護暖心。基金會透過防疫物資捐贈表達對醫護敬意與謝意，也請大家要持續做好公共與自身防疫措施，若能降低感染源，就可以減輕醫護負擔，是感謝醫護最好的方式之一。