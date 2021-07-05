烟花颱風可能成形影響台灣，氣象局指出台灣西半部海域將有長浪與強陣風，雲林縣沿海漁民不敢掉以輕心5日展開防颱作業，強調疫情造成漁貨銷售量大減，為了防範颱風造成船筏受損，大家趕快加固船筏以免受損，否則解封後不能出海，就真的要喝西北風度日了。

菲律賓東方海面熱帶性低氣壓可能生成今年第6號颱風「烟花」，5日雲林沿海地區雖未出現強風大雨，但面對外海風浪漸大，大部分漁民選擇提早返航，在各漁港、碼頭進行船隻加固作業，以免船筏受損。

漁民表示，這1、2年幾乎沒有颱風襲台，但有經驗的漁民都會未雨綢繆，因為低氣壓即使沒有生成颱風，也可能帶來豪大雨與強風，所以會把船筏開回漁港，再用繩索固定在岸邊並與周邊船筏串綁一起，以免船隻互相撞擊受損。

漁民說，疫情期間許多餐飲業者歇業，漁貨銷售量也跟著減少，大家出海次數變少，多出來的時間就整理船筏與網具，準備解封後餐飲業大爆發時再好好賺1筆，彌補這段時間的損失，所以即使颱風還沒正式成形，大家也都嚴陣以待，生怕船筏受損。

台西鄉漁民指出，不管有沒有颱風，還是可能可能帶來強風大雨，影響牡蠣生長甚至造成蚵棚受損，所以這幾天會趁著風浪還沒有很大時，出海先搶收部分成熟牡蠣，多1分準備就少1分損失。

口湖鄉漁民分析，最近疫情可能微解封，不少民眾都已準備要與親友聚餐，屆時漁貨需求量會很大，所以目前最重要的就是要確保船筏不受損，防颱工作一定要做好，不怕一萬只怕萬一。