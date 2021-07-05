台股今(5日)盤中高點來到17945.52點，距離萬八大關只差55點，電子成交比重回到4成以上，分析師點出，大型電子權值股在關鍵時刻扮演了重要角色，聯電、鴻海用一根中長紅K棒宣示轉強，根據統計，外資今日買超第一名就是聯電，共買超3.6萬張，聯電盤後也公布6月營收173.37億元，連續2個月創歷史新高。

今日在電子權值股領軍，鋼鐵、塑化族群助攻下，台股盤中最高來到17945.52點，終場收在17919.33點，大漲209.18點，盤中、收盤指數雙雙創下歷史新高。摩爾投顧分析師江國中表示，今日最主要就是大型電子權值股在關鍵時刻發揮了穩定軍心的功能，聯電今日的中長紅K棒雖然留上影線，但收盤價54.4元已站在所有短中長期均線之上，漲幅有3.42%。

客戶需求強勁下，產能利用率滿載，加上報價調漲效益，6月營收來到173.37億元，月增0.86%，年增18.89%，續創歷史新高，第2季營收突破500億元，達509.08億元，也創下歷史新高。

外資今日也由賣轉買，外資及陸資買超115.11億元，其中，買超第一名就是聯電，共買超3.6萬張，另一檔大型電子權值股鴻海，則是外資買超第七名，買超1.6萬張。

至於權值股王台積電今日收盤上漲3元，收在591元，江國中表示，台積電的買盤雖然沒有那麼強，但也是一根紅K棒，市場預估6月的營收表現應該不錯，晶圓代工廠已陸續聽到7月預計將再調漲代工價格5-15%，龍頭廠商台積電今年也已取消所有折扣，預估明(2022)年將會漲價，從技術線型來看，三角收斂往上突破後，就是波段起漲的訊號。

江國中也表示，今日電子股占大盤成交比重為41%，市場資金回流到電子股不是2、3天就可以完成的，還會花一些時間，目前美股、印度股市等都在創新高，台股很有機會挑戰萬八，但台股站上萬八之後，預估仍將類股輪動，指數很有可能呈現鋸齒狀的整理型態。

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