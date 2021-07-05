嘉義文化創意產業園區營運不理想，又遭逢疫情重創，包商新嘉文創事業股份有限公司於今年5月向文化部提出終止契約申請，已暫定7月31日解約，文化部8月接管，嘉義市立委王美惠5日督促文化部優先保障進駐廠商的權益。

文化部文創發展司表示，為讓文創園區未來經營合法化，文化部必須先對文創園區重新規畫，以及建物整建，讓園區內建物皆合法取得使用許可及使用執照。

後續文創園區管理方式現正規畫中，目前朝兩方向進行，一是文化部成立專案辦公室管理營運，二是因應2021台灣設計展將於嘉義市舉辦，嘉義文創園區為主要展區之一，考慮在設計展前，委託交由嘉義市政府接管，後續也將再與嘉義市政府文化局研商討論。

王美惠表示，嘉義市文創園區已建構成藝文產業聚落，文創園區進駐廠商期望解約後還能續留園區，考量讓在地文化永續經營，且進駐廠商是善意第三者，如有合約未走完或是有意願留下的廠商，請文化部妥善協助，也應提供緩衝期，不得要求廠商即刻撤離。

此外，配合全台三級警戒文創園區封園，大型展演及活動也暫停，導致園區內廠商營運受到衝擊，王美惠也要求文化部透過藝文紓困4.0補助，速審速發紓困金，以協助進駐廠商度過疫情困境。