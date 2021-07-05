對於有綠營民代質疑環南市場休市天數太短一事，環南市場自治會長林勝東晚間聲明抗議，環南市場休市是進行環境清消，並非確診者隔離天數。若綠營民代認為休市3天太短，請提出合理天數，供全台灣市場參考。

有綠營民代今（5）日在臉書指出，環南市場自治會曾不只一次向黃珊珊副市長拜託降低防疫標準，且原訂要休市7天，經自治會爭取後改成休市3天。並質疑柯市府因環南市場自治會的私下拜託而放寬防疫標準，進而導致環南失守的話，那麼全台北市民都不能接受。

對此，環南市場自治會長林勝東5日晚間發聲明抗議，市場休市是進行環境清消，並非確診者隔離天數，清消作業天數從2天～7天皆在討論範圍內，並無7天變3天的情況。若覺得休市3天不足，懇請提出適合休市天數與根據引用資訊，日後可供全台灣市場參照。

林勝東呼籲，攤商們疫情期間討生活已屬不易，給予環南市場協助的諸位官員，我們不分政治色彩心存感激，還望查證後導正視聽。