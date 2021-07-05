一名3年前79歲的葉姓健身教練，在自己經營的健身中心與一名23歲女學員感情相當好，2人甚互認爺孫，沒想到卻起了非分之想，某日深夜10時許，竟在女學員面前打開一幅「12星座男女性愛姿勢圖」，隨後開始大聊性事，進而要求她全身脫光，趁機性騷擾，台中高院審理後，將葉男判有期徒刑1年確定，另須賠償女學員10萬元。可上訴。

2017年12月27日晚上10時許，葉男在女學員面前打開「12星座男女性愛姿勢圖」後，開始與女學員大談性愛姿勢有助高潮的話題，隨即要求她全身脫光，讓他檢查健身成果，女學員基於信任才勉強答應，沒想到教練誆稱自己膝蓋開刀不適，要她幫忙攙扶，卻趁機摸她的胸、臀、腿部，女學員事發後罹患創傷後壓力症候群，事後決定向葉男提告求償60萬元。

葉男出庭時辯稱，事發當時健身房已打烊，請女學員隔日再訪，但女學員堅持前來，當時聽到女學員在健身中心叫他，走過去才看到對方已全裸，趕緊要女學員穿上衣物，但因自己患有嚴重關節炎，起身時重心不穩才會碰觸到女學員的身體，絕無對她性騷。

台中地方法院勘驗相關事證後發現，葉男曾對女學員說：「妳那個男朋友是不是跟妳很舒服」、「我很喜歡妳」等，明顯是出於滿足自身性慾。最後民事部分法院判葉男應賠償女學員10萬元，可上訴，刑事部分，依強制猥褻罪判刑1年，葉男上訴台中高分院、最高法院都遭到駁回，判刑1年確定。