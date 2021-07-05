北農與環南市場群聚感染持續擴大，根據中央流行疫情指揮中心統計，北農第一果菜市場(萬大市場)確診人數96人、第二果菜市場(濱江市場)確診人數23人，環南市場截至昨(4)日113人確診，總計確診人數為232人。前北農總經理韓國瑜表示，現在的狀況看了讓人憂心，希望大家在這波疫情中能平安，他也感嘆，「莫忘世上苦人多」。

看到最近北農和環南市場相關的確診數字後，韓國瑜今(5日)在臉書上表示，最近台北這3個市場的情況，讓人看了相當憂心，市場攤商每天在高溫油膩的環境下工作，是相當辛苦的一群人，前陣子向台北農產公司訂的農產品已經陸續到貨，期盼能夠給市場同仁們帶來一些鼓勵，也期盼大家在這波疫情考驗下都能平安、健康。而韓國瑜也感嘆，「莫忘世上苦人多，市場攤商加油，願大家一切平安」。

網友們也留言回應，「韓總，晚上好 希望疫情快過 大家都能平安」、「韓巿長最後的那句話（莫忘世上苦人多），希望這個蔡政府也要懂得這一句話，韓市長加油」、「不愧是北農待過的，最懂這些人的感受！令人敬佩的韓總，永遠支持您，感謝您！」

此外，指揮中心也已訂定環南市場明(6)日復市的6大條件，並責成市場確實辦理，由聯合前進指揮所監督查核，6大條件包含進場查驗PCR陰性證明、固定工作人員必須佩戴口罩及面罩、降載人流至原先50%、進行各樓層動線分流、各攤位工作者實名登錄，以及落實工作人員健康監測。