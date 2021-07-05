中國大陸網約車巨頭滴滴出行表示，在美國首次公開發行(IPO)之前，滴滴公司並不知悉中國監管部門對公司進行網路安全審查，未預料到隨後會被暫停新用戶註冊以及要求其從應用程式商店下架。

據《路透》報導，大陸國家互聯網資訊辦公室週五晚間要求暫停滴滴的新用戶註冊，並於周日升級行動，指滴滴出行App存在嚴重違法違規收集使用個人資訊問題，依據《中華人民共和國網路安全法》相關規定，通知應用商店下架滴滴出行App。

據先前消息指出，繼對阿里巴巴等網路科技公司進行數據監管與反壟斷調查之後，這次中國官方對企業數據的監管則對滴滴出行下手。大陸國家網信辦2日宣佈對滴滴出行實施網路安全審查，並暫停新用戶註冊。4日晚間，網信辦再指「滴滴出行」，並「嚴重違法違規收集使用個人訊息」，勒令應用商店將其下架。

接近中國金融監管層人士表示，滴滴遭下架事件，與高層對國家及中國公民數據安全遭洩露的擔憂有關。中國官方擔憂滴滴出行赴美上市後，將讓中國企業面臨美國監管要求，使大陸官方與民間使用者數據安全面臨不可控，有違國家安全。

消息人士指出，滴滴出行不顧監管層多次溝通，貿然赴美上市，預料此次懲罰力度將超過阿里巴巴。

此前，「滴滴出行」剛於6月30日在美股IPO，發行價為14美元/ADS，籌資約44億美元（約新台幣1228億元）。週五收盤15.53美元，下挫5.3%。