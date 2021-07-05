由《極限逃生》、《與神同行》製作團隊斥資200億韓元（近5億台幣）打造的驚悚動作巨作《逃出摩加迪休》，由《軍艦島》導演柳昇完、《與神同行》導演金容華雙強聯手，改編自真實事件，全片遠赴北非摩洛哥取景拍攝，金倫奭、趙寅成在片中首度合作，將展現爆發力十足的演技默契，還集結了《翻供》許峻豪、《屍速列車：感染半島》具敎煥、《北風》金素真、《浴血劍客》鄭滿植、《無價之保》金在華、《孤單又燦爛的神－鬼怪》朴慶惠等實力派演員，一同在索馬利亞內戰中尋找生機。

趙寅成近期在綜藝節目《偶然成為社長》中展現溫暖幽默的一面，擄獲許多觀眾的心，這次他在《摩加迪休》中飾演國家安全企劃部出身的情報員「姜大振」一角，他表示：「我希望『姜大振』這個角色能脫離國家安全部門出身的框架，很苦惱該呈現什麼樣的演技。因為劇中面臨生存危機，我認為要拋開外在的一切努力投入角色中，希望能展現出有點不一樣的演技。」電影中還有一些說英文的場景，他忍不住哀號：「金倫奭、許峻豪前輩應該也都有同感，有時一整天連句韓文臺詞都沒有，要一直說英文。為了要說得自然一點，因此壓力滿大的。為了要熟記臺詞，也不斷地努力練習。」即使深受英文臺詞所苦，趙寅成也分享了拍攝時感到幸福的事，「拍攝過程很幸福。前往摩洛哥的時間是最痛苦的，長時間的飛行和三小時的車程，雖然很辛苦，但抵達摩洛哥的瞬間覺得就像天堂一樣，能讓人忘記先前的痛苦，應該是自然環境的力量吧，路上不時還有駱駝經過」。

該片敘述在1991年索馬利亞的內戰中，身處與外界斷絕聯繫的首都摩加迪休，南北韓外交人員們一同拚命求生的故事。1991年的索馬利亞，因毫無止境的內戰、糧食不足、恐怖攻擊等問題，而被許多國家列為禁止旅遊國家，以這樣的情況為背景所描繪的《逃出摩加迪休》，是部緊張刺激的驚悚動作電影。對於執導《逃出摩加迪休》的原因，柳昇完導演表示：「《與神同行》特效公司『Dexter Studios』當時在企畫以真實故事為題材的作品，後來我就收到這個提案了。事件當時我還有一點印象，調查後發現在那充滿戲劇性的狀況中，那些人物十分有魅力。此外，在搜集資料的過程中，還發現了和這起事件類似的故事，心想一定要拍成電影。」5日公布的精彩前導預告和前導海報中，也可看到製作團隊精心還原當時索馬利亞的內戰情況，將以高潮迭起的故事和驚險刺激的動作場面，結合實力派演員們極具張力的演技，帶領觀眾重回那座被孤立的城市。

華麗的演員陣容也是本作的觀影重點，柳昇完導演表示：「很感謝如此優秀的演員們能選擇參演這部作品，我是這部電影的頭號觀眾，親眼目睹了很棒的演員們和最棒的藝術家們一起合作的模樣，希望能原封不動地傳達給觀眾。」對於籌備拍攝《逃出摩加迪休》的過程，柳昇完導演表示：「在逃出的過程中，很多資料都被銷毀，所以並沒有留下太多紀錄。但幸好製作團隊有找到索馬利亞國家頻道的幹部所寫的逃難書籍，因此能清楚了解當時周遭的狀況。此外也找到了美國大使館的官方資料，為了呈現內戰的情形，而以多方視角去接近這起事件。也有許多英文流利的工作人員在，而獲得許多幫助。」電影將於暑假在台上映。