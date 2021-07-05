女星林莎擁有D罩杯火辣身材，加上臉蛋甜美，被封為「國民初戀」、「台版三上悠亞」，近期受到疫情影響，許多藝人都只能待在家防疫，林莎也不例外，她更時常在IG分享日常美照，日前她分享自己的一天曬出性感美照，讓老司機們都忍不住暴動。

林莎日前在IG發文，公開自已一整天的行程，透露自己原本10點就要起床做家事．「結果睡前窗簾忘了拉開，直接睡到12點」，賺到了一點睡覺時間，還讓她有點小開心，「吃個午餐、打掃完、烘完衣服棉被也快四點了」，接著忙碌的她又要立刻開始化妝，準備拍業配。

林莎文中表示，一天很快就要這樣過去了，但她8點還得開直播，過得十分充實，照片中林莎綁著包包頭，對著鏡頭俏皮吐舌、露出笑容，她身穿一件水藍色平口上衣，搭配黑色高腰短褲，合身上衣凸顯出她的豐滿上圍，還露出一整片雪白性感鎖骨。

貼文曝光後，立刻獲得將近3萬人按讚，甜美笑容讓網友全都融化，「我感覺我吃了10粒糖果」、「好可愛的」、「林莎可愛的餒」、「超美超可愛的」、「看你漂漂亮亮心情也跟著美了起來」、「美翻的林莎」、「好像小公主」、「笑起来好甜」、「有魅力的小公主姊姊」、「笑容滿面超喜歡妳的」。