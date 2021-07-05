台灣第一檔大型嘻哈選秀節目《大嘻哈時代》開播前就引發網友高度關注，隨著電視、網路的播出，聲量愈來愈高，除了吸引嘻哈迷與饒舌創作者的支持，台視統計該節目也吸引對嘻哈族群好奇的不同族群觀眾，特別是男性族群的觀看比例越來越高，15至24年輕男性族群收視高達0.74；在各大嘻哈論壇，也出現一群因為該節目而對嘻哈音樂與文化產生興趣的新樂迷，熱烈討論嘻哈曲風與選手風格，選手的穿搭造型竟也成為熱門討論話題之一，處處可見《大嘻哈時代》將嘻哈文化的影響力逐漸向外擴散，掀起一股台饒旋風。

隨著比賽越來越白熱化，關卡也越來越艱難，「團體接力賽」告一段落，必須淘汰部分表現不佳的選手，因此選手間的關係亦敵亦友，既需和團隊合作無間，又得把自己的特色表現出來，包含歌詞的細膩度、押韻、個人態度等，所展現出的爆發力與強烈求生的慾望，時常嗨翻全場，高水準的演出與選手超越自己的鬥志讓熊仔都忍不住站起來一起跳，卻也讓導師們在淘汰選手時的意見更為分歧，也更加不手軟，其中搶救呼聲最高的夏沐Melo Moon、湯捷等選手沒能在淘汰區中敗部復活，結果一出讓網友一片哀號，覺得十分惋惜。

每位選手對於競爭對手的表演與評選結果都直接不做作的表達自己的看法，有選手被嗆唱太爛，有選手即時被淘汰也很有自信的表示會持續做自己想做的音樂，甚至美麗本人還開玩笑嗆J.Sheon主持狂吃螺絲，不如讓他來當主持人好了，但事實上J.Sheon愈來愈融入節目，主持也愈來愈幽默，恰巧讓現場的殺戮之氣獲得暫時緩和。本週將舉辦「一對一Battle比賽」，邀請到超人氣嘻哈歌手ØZI擔任大來賓，節目每週六晚上10點於台視播出。