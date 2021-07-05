砷化鎵上游磊晶廠全新（2455）6月營收重返月成長軌道，月增10.45％達3.19億元，創歷史次高，也創同期歷史新高，年增56.71％；整體第二季營收達8.96億元，季增0.76％，大幅年增50.92％。

在產品營收比重上，全新第二季微電子約88.5％、光電子約11.5％，營收仍以PA（功率放大器）為主角。不過，法人指出，全新在車用領域上出現突破，車用LiDAR（光達）接收段間接打入歐洲Tier1汽車零組件供應商，接下來每一季都將出貨，雖然初期量不大，但將會是長期而穩定的訂單之一，車用在2021年已明顯較2020年成長許多。

法人指出，全新目前產品組合上光電子比重低，但毛利率仍維持不錯，主要由於產能利用率高所帶來的規模經濟，毛利率在成本架構優化下提高，現在對於全新來說，產能利用率已較產品組合來得重要，而目前PA訂單仍然應接不暇，產能持續滿載，在年底新增機台進駐前，以研發機台支援量產機台。