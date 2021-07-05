溫布頓為了保護比賽球場的草皮，傳統都會在14天會內賽的第一個周日安排休兵日，選手們也獲得一天休息，今天（5日）再度展開激戰，台灣三位女將繼續出征，率先登場的女雙台灣姊妹組合詹詠然／詹皓晴和地主組合達特（Harriet Dart）／華生（Heather Watson）經歷三盤大戰，雙詹在先輸一盤的劣勢下上演逆轉秀，4比6、6比2、6比2搶下8強席次。

首盤雙詹一路和對手互保，到了關鍵第9局連掉4分被破，因此丟掉第一盤，不過姊妹很快振作起來，第二盤第4局搶先破發，第8局再度突破對手發球局，因此將盤數追平。

決勝第三盤雙詹又是在第4局取得破發，第7局雖然面臨3個破發點，還是穩穩保發，並在第8局全場第4度破了對手發球局，結束這場2小時奮戰，稍事休息後，詹詠然晚點還有與克羅埃西亞選手多迪格搭擋的混雙要拚，必須一日兩戰。

除了雙詹，寶島一姊謝淑薇和比利時梅騰絲（Elise Mertens）的女雙16強，等會也會上場，兩人要與美國組合穆罕默德（Asia Muhammad）／佩古拉（Jessica Pegula）爭搶8強。