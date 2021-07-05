國內疫情三級警戒持續延長，不少觀眾朋友為防疫自主在家快悶壞了，陳璽鈞也分享最近受疫情影響的心境寫照就是「珍惜」2個字，因為疫情讓她更想有機會要多多陪伴家人。陳璽鈞自曝防疫期間除了工作幾乎都待在家裡，只有在6月父親生日時，在台北市租屋的她特地開車回新北市爸媽家一趟，經常在外跑新聞的她為了保護家人，只把裝了紅包和防疫物資的禮物放在門口就離開了，她說：「我爸媽就在門內看著，我們遙遙相望卻無法擁抱，希望父親節時已經疫情緩和，能和家人相聚在一起慶祝。」想到這段回憶就讓她感到相當心酸。

陳璽鈞現為《華視新聞雜誌》主持人，在疫情期間特別參與採訪製作《華視小暖流》系列專題報導，訪問大環藝術家楊世豪、防疫巴士駕駛林春傑、曾入圍金鐘獎的演員李辰翔、快篩義勇軍周慶明、護理師趙芃等人，其中像是正妹護理師趙芃，看著全台醫療團隊堅守前線防疫崗位，為了幫大家打氣，號召同事一起寫字卡防疫夥伴加油打氣；而因疫情重創藝文產業受到影響的李辰翔，暫時沒有演出工作而轉做外送員，正向思考的他認為自己仍健健康康，還有好手好腳能工作就很幸運了。她表示，希望藉由他們溫馨勵志的小故事，幫助現在因為防疫悶壞的宅家族，還有因為疫情失業或影響生活的民眾，給予他們療癒的力量。她說：「很多受訪者自己本身就是疫情受災戶，面臨人生很大的困境，但他們不僅沒有放棄，甚至出力幫助更辛苦的人，讓她十分感動。」

除了暖心的新聞報導專題，華視新聞節目部記者李婉婷採訪製作了《動一動好心情》、《按一按好放鬆》、《動動手呷創意》3個單元提供觀眾一些居家運動、身心放鬆、居家美食料裡的實用資訊，包括採訪了因應疫情改採線上直播教學的健身教練Ben，教導觀眾在家可以透過哪些簡單動作達到運動效果；以及採訪明悅診所的中醫師朱益智教大家幾個簡單的穴道保養，幫助許多在家太久的觀眾用眼過度、手痠肩膀僵硬的問題；還有西餐主廚謝宜榮、中餐主廚劉永康等人教大家在疫情期間製作容易儲存的簡單美味料理，相關居家防疫報導除了在華視新聞52台、華視直播YouTube頻道收看得到外，亦可以在華視新聞臉書粉絲專頁觀看。