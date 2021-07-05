「印度神童」阿南德再度預言成真！日前他曾預言6月20日之後，美國、日本、印度和歐洲國家將發生嚴重大事，結果日本靜岡縣7月4日果真發生嚴重土石流，至少3人死亡，邁阿密也發生公寓倒塌意外，至少造成24人喪生，應驗印度神童再次預言成真，尤其他在最新一次預言中還警告，最糟情況還沒到，有兩個時間點要特別注意，再度引發討論。

印度神童預言解封日真有準？ 命理師曝台好轉關鍵日｜Predictions

阿南德曾在6月3日和19日時分別預言，6月20日以後全球會發生嚴重大事，而當時被點名的美國、日本、印度和英國等歐洲國家後來都陸續有大事發生，來自印度的Delta變種病毒肆虐全球後，先是英國宣布延後解封，隨後澳洲雪梨也宣佈封城，接著盧森堡總理貝特爾也傳出確診。

除了變種病毒再掀新一波疫情，邁阿密上月24日還發生公寓倒塌意外，至少造成24人喪生，上百人失蹤；而日本靜岡7月4日則發生令人觸目驚心的嚴重土石流，多間民宅瞬間被土石流淹沒，目前已知3人死亡，至少80人失聯。6月20日後全球接連狀況不斷，都與阿南德預言不謀而合。

由於阿南德預言再度成真，他在最新一次預言時曾警告要注意的兩個時間點也再次引發關注，分別是7月以及9至11月。阿南德曾說，今年7月火星、土星在相對位置，意味不安動盪將更加明顯，且9月至11月將會是最糟時期，恐達新一波疫情的高峰，11月21日以後經濟恐有泡沫化危機，要到明年5月以後經濟才會好轉。