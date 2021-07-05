國民黨立法院黨團發現，食藥署編制人員僅646人，但施打疫苗造冊人數卻高達1356人，高出編制人員的兩倍。羅智強諷刺，只許州官放火，不許百姓點燈，只要放進第二類，就通通合法？

國民黨台北市議員羅智強痛批，國內疫苗短缺，一般民眾無疫苗可打，只能如難民般苦搶殘劑，但只要指揮中心說了算，官員就可變成第二類防疫人員，連丁怡銘都可優先施打。

羅智強質疑，到底還有多少無關防疫官員被偷渡放入第二類？能搶在長者、孕婦、重大疾病患者等更需要疫苗防護的人前施打，指揮中心不肯公布第二類施打對象數量及名單，怎能服眾，杜悠悠之口？

他不滿表示，民進黨出動司法檢調，四處抓私打疫苗的民眾，蘇貞昌厲色威嚇要追究刑責，但對於在野黨提案要求公布第二類名單，以釐清特權爭議，民進黨卻悍然封殺。

羅智強諷刺，只許州官放火，不許百姓點燈，只有藍營特權打疫苗，綠營一個都沒有，因為只要放進第二類，就通通合法，安啦！！！

食藥署在臉書對此澄清，他們為負責防疫業務之重點機關之一，同仁包含編制內人員(含職員、約聘僱、駐警、工友、駕駛等) 685 人、編制外人員(含臨時人員、替代役、駐點人員及醫藥品查驗中心CDE等) 1109 人，合計 1794 人。提報指揮中心疫苗施打順序第二類造冊者有 1356 人，實際接種人數有 1089 人，有疫苗施打之必要性及急迫性。