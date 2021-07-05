由深受台灣韓劇迷喜愛，被譽為「值得信賴的演員」的徐玄振攜手《與神同行》金東旭主演韓劇《你是我的春天》，5日舉辦在首爾舉辦記者會，被問到頂著「浪漫喜劇女王」頭銜復出是否有壓力時，徐玄振坦言對於這幾個字的確有壓力，但因為該劇不是浪漫喜劇，所以現在沒壓力地拍攝中，編劇李美那也忍不住大讚徐玄振完美詮釋了自己筆下的角色。

該劇描述3位被困在7歲回憶的主角們，以大人的身分回到當年發生殺人案的建築物裡，展開了一系列治癒與救贖的愛情故事。徐玄振飾演一名工作能力很強的飯店經理姜多情，大學畢業後就進入高級飯店工作，還是同期當中最快升為經理的人，不過感情路與母親一樣坎坷。金東旭則飾演精神科醫生朱泠導，擅長治癒患者精神傷口的他，自己心中隱藏的傷口卻從未被治癒過。2人對彼此的傷痛都能感同身受、有所共鳴，並治癒對方的傷痛。尹博飾演帥氣多金、深深被徐玄振吸引的投資公司代表蔡浚，南奎里則飾演被身兼經紀人的男友感情背叛，因而害怕再次戀愛的大明星安佳煐。

記者會上，從演員群的對話中可明顯感受到彼此之間相處歡樂的好感情，被問到為何決定參與本劇的演出時，經驗老到的徐玄振搞笑表示因為劇本真的寫得很好，雖然剛開始還有一些不太確定的部分，不過和編劇導演碰面時發現編劇講得很棒，一口氣介紹了1個半小時的內容，「不停地誘惑我，讓我被騙了，編劇口才真的很好呢」，像是吃了誠實豆沙包一樣講出爆笑的演出原因，沒想到緊接著回答的金東旭、尹博與南奎里竟嘴甜接連表示是因為製作公司、導演、編劇等優秀黃金陣容的關係，不用猶豫就決定演出，讓徐玄振聽了立刻驚慌地說出：「你們這樣我算什麼啊？」笑翻眾人。

金東旭被問到與徐玄振合作的感想時，他表示很崇拜對方的魅力，直呼「浪漫喜劇女王」頭銜當之無愧，每次演對手戲時，都能讓他有超乎劇本的感受，連帶自己也有出乎意料的反應，並笑稱希望藉由這次的合作，也獲得浪漫劇達人的稱號，但因為冠軍絕對是徐玄振，自己能當第2名就很心服口服了。和尹博雖然是首度合作，不過其實同樣就讀韓國藝術綜合大學的2人，在學生時期早已熟識，不僅一起上過課，私下也會約喝酒，當時金東旭已出道，尹博透露曾想過自己如果也出道，一定要和好友一起演戲，很開心等了12年終於圓夢，到現在都還不敢相信竟能夢想成真。

此外，歌手出身的南奎里則表示編劇李美那寫過的歌詞就是自己最常聽的歌曲，所以一聽到編劇的邀約立刻爽快答應，她還俏皮透露儘管在劇中飾演的是知名演員，不過卻是個「超級漂亮的瘋子」，請觀眾期待她的表現。導演也提到最近有很多想哭卻哭不出來的大人，希望在看了《你是我的春天》後，大人們也能在想哭的時候就直接宣洩出來，並提到本劇其實是包含四季感受的戲劇，會像春天一樣溫暖、像夏天一樣熱、像秋天一樣浪漫和感性、像冬天一樣毛骨悚然，透過劇情觀眾可感受到不同以往的溫度。該劇每週一、二晚上10點在Netflix與韓國同日更新。