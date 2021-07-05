土耳其海軍採購官員阿爾波·卡斯 (Alper Kose) 表示，由於美國的軍售制裁中止了原有的採購計劃，土耳其只能自己製作，羅克桑國防公司(Roketsan)將負責開發軍艦用的垂直發射系統(VLS)。

防衛新聞(Defense News)報導，土耳其的軍艦最初是計劃安裝美國洛克希德馬丁公司的 Mk 41垂直發射系統，這也全球最暢銷的 VLS。然而，在土耳其購買俄羅斯 S-400 防空飛彈後，美國對土耳其發起制裁，連帶的MK 41的銷售也中止了。

但是，土耳其的「伊斯坦堡」巡防艦(TCG Istanbul)計畫不能停，該艦已在今年1 月 23 日下水，VLS自然成了迫在眼前的需求。在經過5個月的評估，土耳其國防工業總局 (SSB)決定，由飛彈製造商羅克桑公司來開發垂直發射系統，研發計畫叫做 MDAS，這是土耳其文的「國家垂直發射系統」的縮寫。

洛馬MK41垂直發射系統，可以有極高的飛彈發射效率。(圖/美國海軍)

一名擔任該計畫的分包商表示，由於MDAS是替代Mk 41，因此外型上當然相當類似，但是也有一些結構差異，比如高度就有差別。這位匿名業界人士說，MDAS的長度為8公尺，比Mk 41長了約30公分。

業界人士補充說，土耳其在過去十年間，獲得了足夠的專業知識經驗，已具備開發本土飛彈發射系統的實力。

他不透露自行開發的成本與研發資金大約多少。