《三鳳震武林》劇照。（國家影視聽中心提供）

為突顯台灣經典電影的重要性與多元性，國家電影及視聽文化中心台灣電影工具箱計畫與文化部駐德國代表處文化組、瑞士電影資料館、Filmpodium戲院和tba電影協會，在策展人Lorenzo Berardelli的努力推動下，首度攜手舉辦台灣經典電影影展「Taiwan Cinema」，這也是瑞士蘇黎世少見的台灣大型電影專題，至9月為止，將展映25部、超過70場次的台灣影史經典電影，期待讓蘇黎世觀眾感受台灣經典電影的魅力與修復能量。

影展主辦單位從國家影視聽中心多元的典藏中，精選台灣從1960年代到2007年的25部經典作品。讓蘇黎世觀眾一踏進戲院就彷彿進入時空旅程，遊歷包括李行導演經典作品《秋決》、胡金銓導演不朽的武俠名作《山中傳奇》、60年代的女力台語片《三鳳震武林》，到陳芯宜導演的《流浪神狗人》等，綜覽台灣早期電影發展與社會歷史。此外，本次影展將在《三鳳震武林》的映前導讀，特別邀請影視聽中心王君琦執行長分享這部片的「武林秘辛」，以及《流浪神狗人》的陳芯宜導演在9月赴瑞士與觀眾現場交流。

另外為展現對台灣經典電影大師的支持，瑞士tba電影協會與當地指標性戲院Filmpodium也選映台灣影史的重量級導演─楊德昌、侯孝賢、虞戡平等作品，包含《牯嶺街少年殺人事件》、《悲情城市》、《孽子》等多部電影將重現大銀幕，讓蘇黎世觀眾在觀賞台灣電影的同時，也更深入了解其背後的歷史與意義。

此次舉辦台灣經典電影影展「Taiwan Cinema」別具意義，透過國家影視聽中心與文化部駐德國代表處文化組等多個合作單位的共同協力下，除了是瑞士蘇黎世少見的台灣大型電影專題之外，更促成台灣電影和台灣影人前往蘇黎世文化交流，也為台灣影視聽資產的國際推廣，邁入新的里程碑。