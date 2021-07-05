阻斷環南市場感染風險，雲林縣政府安排運雞業者施打疫苗。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

因應台北市環南市場累計確診已超過百例，雲林縣長張麗善責成縣府團隊在上周完成造冊並同步進行疫調，5日安排60名運雞業者在西螺鎮雲林基督教醫院施打疫苗，強調唯有全方位施打疫苗，才能盡速阻斷環南市場感染風險。

張麗善表示，由於雲林縣有大量農漁禽畜供應台北市，上個月22日環南市場出現22個確診案例時，即請縣農業處透過台北畜產公司及中央機關，調出2周內曾出入環南市場的車輛司機，回朔追查相關司機及助手名單，即時掌握並建立名冊。

另外，針對雲林縣內運送蔬菜及畜禽至雙北的貨運司機及助理，縣府已協調台大雲林醫院斗六分院開設PCR檢測專門門診，並造冊納入優先施打對象，以阻斷可能的傳染風險。

縣農業處處長吳芳銘提醒，北農及環南市場已公告本月15日後，需持疫苗接種紀錄卡才能進場，如尚未透過農民團體或相關單位造冊安排疫苗接種的貨運司機，請盡速向北農或中華民國養雞協會等產業團體提報，以利中央列入疫苗配發及施打對象。

張麗善強調，雲林縣已連續14天零確診，面對北農與環南市場的嚴重疫情，必需更加審慎，上個月底即針對對批發市場、集貨場人員及往返北農果菜市場高風險族群進行快篩，結果均為陰性，並針對快篩陰性有意願施打疫苗人員即時施打疫苗。

張麗善指出，縣政府也對未來3級警戒解封做準備，在兼顧防疫與生活的前提下，提出防疫生活化、資訊科技化、交易無紙化、夜市得來速化，藉由科技數位超前部署，陪伴雲林縣民面對疫後新時代。