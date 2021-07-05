新北石門木造鐵皮屋火警 燃燒約半小時遭火舌吞噬 20:522021/07/05 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市石門區中央路某木造鐵皮屋今（7日）晚間7時許傳出火警，消防局獲報前往馳援。（翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市石門區中央路某木造鐵皮屋今（7日）晚間7時許傳出火警，消防局獲報前往馳援。（翻攝） 新北市石門區中央路某木造鐵皮屋今（7日）晚間7時許傳出火警，消防局獲報前往馳援。（翻攝） 新北石門木造鐵皮屋火警 燃燒約半小時遭火舌吞噬 訂閱影音： 中時新聞網 新北市石門區中央路某木造鐵皮屋今（7日）晚間7時許傳出火警，由於屋內堆放大量回收物及木材，火勢燃燒猛烈，消防局獲報出動1中隊、3分隊共18人前往馳援，火勢約半小時後撲滅，所幸無人員傷亡，詳細起火原因待進一步釐清。 據悉，該木造鐵皮屋作為屋主的倉庫使用，屋內堆放有大量回收物及木材，周圍鄰居於晚間7時許發現屋內傳出陣陣濃煙，立即通報消防局救援，消防員抵達時火勢已全面燃燒，緊急拉水線灌救，約半小時後火勢熄滅，燃燒面積約50坪。 嘉義民宅傳火警 疑失智老父點火 3人緊急逃生 中壢鐵皮屋下午冒大火烏煙蔽天 幸無人員傷亡 #火勢 #木造 #鐵皮屋 #燃燒 #半小時 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台南華崧工業廠房大火 濃煙遮蔽全面燃燒灌救中 10:232021/07/02 社會 南化芒果促銷 直播半小時賣100箱 04:102021/07/04 地方新聞 遠東科大線上直播賣台南芒果 半小時狂賣100箱 21:112021/07/02 寶島 房市微解封 危機入市搶獲利 04:102021/07/03 財經焦點 高雄老屋壓死老婦 垃圾如山需清3天 04:102021/07/05 地方新聞 嘉市垃圾焚化爐大歲修 即起夜間收運垃圾晚半小時 15:312021/07/05 寶島 黑心殯葬遭爆丟包確診遺體 民代控新竹縣府包庇 09:322021/07/05 社會 台屋顧員工 打疫苗發萬元津貼 04:102021/07/03 財經要聞 台南華崧工廠遭祝融 狂燒6小時 04:102021/07/03 地方新聞 獨居婦誤將自己反鎖屋內 困3小時得救 17:372021/07/05 社會 看屋筆記：三重區鄉林恆美(個案＋價格分析) 09:002021/07/03 區域情報-新北 社會熱門新聞 勸導住戶別群聚 豪宅社區總幹事慘遭連呼11巴掌腦震盪 - 社會 教練秀「18禁畫作」拐嫩妹脫光問：跟男朋友愛愛舒服嗎？ - 社會 桃園5女18男夜衝福山宮 警抓包嚇認：悶太久了 - 社會 人妻聽尪的話乖乖獨守眼鏡蛇30分鐘 網：我會先把尪打死 - 社會 女廚工陳屍高雄85大樓日租套房 檢測結果出爐 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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