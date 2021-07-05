新北市石門區中央路某木造鐵皮屋今（7日）晚間7時許傳出火警，消防局獲報前往馳援。（翻攝）

新北市石門區中央路某木造鐵皮屋今（7日）晚間7時許傳出火警，消防局獲報前往馳援。（翻攝）

新北石門木造鐵皮屋火警 燃燒約半小時遭火舌吞噬

新北市石門區中央路某木造鐵皮屋今（7日）晚間7時許傳出火警，由於屋內堆放大量回收物及木材，火勢燃燒猛烈，消防局獲報出動1中隊、3分隊共18人前往馳援，火勢約半小時後撲滅，所幸無人員傷亡，詳細起火原因待進一步釐清。

據悉，該木造鐵皮屋作為屋主的倉庫使用，屋內堆放有大量回收物及木材，周圍鄰居於晚間7時許發現屋內傳出陣陣濃煙，立即通報消防局救援，消防員抵達時火勢已全面燃燒，緊急拉水線灌救，約半小時後火勢熄滅，燃燒面積約50坪。