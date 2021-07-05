晨暉（1271）6月合併營收3167萬元，月增5.57％、年成長率2.77％，創歷史新高；累計1～6月營收1.53億元。晨暉表示，受惠客戶訂單穩定出貨，已奠定良好營運基礎，全年營運目標為拓展海外市場，上半年因疫情致發酵時程延後，然隨著國外陸續解封將可加速推動，下半年營運可望向上攀升。

晨暉指出，國內疫情爆發，國人自我防疫意識提升，帶動益生菌及提升免疫力相關商品產品訂單增加，大紅麴、益生菌出貨量均維持在高檔，目前在手訂單能見度仍相當高，預期下半年可再提高營收貢獻，樂觀預期全年營運將持續看旺。

看好全球保健食品商機市場仍持續強勁，亦積極拓展海外市場，晨暉目前在美國市場上已有初步斬獲，第二季亦接獲美國紅麴原料訂單，公司並將持續與當地品牌商合作，拓展開發新產品，期待增加公司在海外市場品牌知名度提升後，逐步可擴大晨暉產品的市佔率，挹注未來營運動能。