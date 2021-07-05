毅嘉（2402）宣布，6月營收為5.43億元，比去年同期大增64％，不過受到車用晶片缺料影響，6月營收月減2.86％，第二季營收則以16.47億元創下三年同期新高。面對第三季，法人認為車用螢幕軟板訂單、穿戴式裝置軟板訂單都成長，可是在零組件供應受限下，毅嘉單月營收仍會落在與第二季相近的水準，也就是5～6億元之間。

毅嘉表示，6月營收在車用相關產品需求帶動下，單月營收來到5.43億元，比起去年6月車廠還沒有完全從停工中恢復，導致營收相對低，今年6月營收年增率高達64％，可是車用晶片缺料不見改善，6月營收比5月略減2.86％，累積第二季營收為16.47億元，季增2％，年增則超過五成，單季營收同步創下三年同期新高。

展望下半年度，雖然跨國旅遊與差旅仍未恢復疫情前的頻率，可是在疫苗施打率成長、逐漸建立起群體免疫下，歐美多國已經陸續解除社交距離的限制，加上消費旺季即將到來，毅嘉整體營運將在車用及消費性電子需求熱絡的帶動下，可望優於上半年度 。

雖然市場原先多期待車用晶片缺貨可望在下半年逐漸緩解，可是法人指出，第三季不論是車用晶片、還是消費電子所用的多種電源IC，依然是需求遠大於供給，甚至MOSFET供貨缺口也有明顯放大的趨勢，第三季缺料缺口不排除比第二季更大，毅嘉的車用軟板、穿戴式裝置用軟板第三季客戶下單狀況，都比第二季成長，可是在半導體零組件供應未有好轉下，恐怕第三季營收還是會與第二季相去不遠。