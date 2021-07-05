疫情衝擊經濟、民生，政府呼籲勿多移動，宅在家防疫，民眾少外出購物，也改變消費方式，中台灣不動產估價師公會理事長黃昭閔表示，疫情促使宅經濟崛起，物流、外送、電商業績逆勢上揚，帶動具倉儲、貨運功能的商用不動產需求大增，若隨疫苗施打普及率提高，回歸正常生活軌道後，因宅經濟拓增的相關設備是否又有閒置風險，應得以長期規畫，不宜僅看短線經濟規模。

3級警戒直接衝擊「人與人連結」相關產業，台中市不動產仲介經紀商業同業公會理事長吳本源表示，飯店旅宿、餐飲業等，紓困補助金仍填不上虧損缺口，停業、轉讓等情形不在少數，商家無力負擔高額租金而有閉店潮，但若有屋主因疫情急賣，有望可撿到便宜價。

民眾宅在家防疫，消費力道轉向網路，實體店面租金與房價也因此一落千丈，吳本源說，以大宗的中古屋住宅市場來看，疫情因素嚴重影響帶看流程，大多的社區管委會決議禁止外人進入社區看屋，造成第2、3季交易量可能大幅萎縮。

疫情加上不動產新制雙重影響，今年下半年房市走勢會如何變化？台中市不動產代銷經紀商業同業公會理事長蘇興民指出，打炒房政策主要為抑制炒短線投資客，預料口袋不深的投資客將會大幅退場，僅剩剛性需求支撐買盤，房價拉升速度也將放緩。

台中市租賃住宅服務商業同業公會理事長鄭俊杰認為，土地價格推升未來房價，政府透過交易資訊透明化、調高資本利得稅、實施信用管制等來抑制房價上揚的力道有限，造成年輕族群相對剝奪感、望屋興嘆，如何輔以增加社會住宅、租金補貼等政策來解決弱勢族群住的問題，為實施居住正義的重要課題。

台中市地政士公會理事長藍翠霞表示，以今年5月我國本土疫情爆發作為分水嶺，本月的買賣交易量依舊向上攀升，而央行在今年3月實施第二波信用管制後，110年第二季每月的交易量仍處於高水位，平均值達4300戶量能，跟去年同期相比，平均每個月多出1千戶的交易量，顯示出房市的轉手流通率極高。

正心不動產估價師聯合事務所市場研究室經理陳孟筠表示，疫情爆發之前，台灣房市暢旺，由於順銷關係，案場接二連三動工興建，但在工、料雙漲的艱難情況下，加上政府對於營造業者的撥款條件嚴格限縮，如若工料價格漲幅無法緩解，亦難以從銀行獲取資金，使得營造業者背腹受敵，影響層面甚廣。