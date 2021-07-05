26歲南韓女團AOA前成員珉娥近來爭議不斷，先是爆料遭隊長智珉霸凌，還三度輕生，又爆料遭學長性侵，治療期間還遭護理師刁難，日前她大方認愛，還曬出和男友的親密照，卻立刻遭揭發她是介入他人感情的小三，珉娥因此開直播道歉，沒想到失控表示AOA「有喜歡性行為的成員」，再度惹議。

珉娥先前被揭發是小三，儘管她一開始矢口否認，後來也承認確實男友劈腿，但她也是受害者，在向正宮道歉的直播中，珉娥卻被網友抓包，她有許多言論都前後說詞不一，由於先前她曾說過因被智珉霸凌，導致壓力過大而確診子宮頸癌（癌前病變），有網友就質疑她是否因為性行為頻繁才導致病變。

對此，珉娥坦言，自己有發生過性關係，但頻率跟身邊的朋友比起來算少，接著更爆料，AOA中「有喜歡性行為的成員」，立刻讓留言區炸鍋，不少網友都認為珉娥是在傷害前隊友們，這種將全部成員拖下水的舉動很不負責任，珉娥也馬上回應，「喔我說的是申智珉」。

事實上，智珉已經不是第一次被珉娥黑，去年珉娥就爆料「智珉帶男人回宿舍」，但隨後就被發現她們2人根本不住在一起，接著又指控公司和智珉害她沒能陪在癌逝的爸爸身邊，還數度上傳血淋淋的自殘照，嚇壞不少粉絲，儘管她承諾會好好治療憂鬱症，但還是不斷失控，情況極度不穩定。