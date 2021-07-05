前國安會秘書長邱義仁昨上前總統陳水扁節目，談及「台灣獨立」議題，邱義仁直言，黨的目標理想要保留，但要「宣布獨立必須考慮國際形勢，此時並不適當」。對此，媒體人羅友志表示，邱義仁與阿扁總統此時對蔡英文放話，恐有2個目的。

媒體人羅友志。（資料照／邱子軒攝）

陳水扁昨(4日)專訪當年堅決反對民進黨修改台獨黨綱、被黨內視為頭號軍師的邱義仁，阿扁問他，當年同黨前立委沈富雄和郭正亮都主張修黨綱，但他和前民進黨立委林濁水表態反對，為何當年會有此舉動。邱義仁回應，「宣布台灣獨立，我認為現在不適當，這不是台灣人民自己能決定，別說大陸要打你，連美國都反對」。

羅友志4日上《TVBS》政論節目「新聞大白話」表示(1:46:31開始)，邱義仁不是一個會輕易講錯話的人，他會釋放出這樣的消息一定有原因，尤其是在民進黨民調最低瀰的時候，放出「台獨不是台灣人自己可以決定，美國根本不贊成」這些話，刻意讓民進黨內的台獨勢力焦慮，進而逼宮蔡英文總統，而蔡英文誰都不怕，唯一怕的就是台獨。

羅友志也提及一件往事，過去蔡英文要選連任時，4大台獨大老就曾登報，而這些台獨勢力對蔡英文來說，就是「生雞卵無，放雞屎有」，阿扁找來邱義仁，顯然「除獨派有事要找蔡」之外，阿扁可能也在向蔡英文喊話「要特赦」，但他們倆個說的話，對蔡英文來說只是一個「亂」字，但一般人要看這事，不能等閒視之。