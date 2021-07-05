中川大志主演《我的殺意戀愛了》。（friDay影音提供）

夏季日劇正式開波，日曜雙強檔每週一都在friDay影音追得到，鈴木亮平主演《TOKYO MER： Mobile Emergency Room 行動急診室》被觀眾讚是「醫療系超級英雄誕生」，但首集就面臨「被解散」，接下來命運令人擔憂；另一部《我的殺意戀愛了》由中川大志搭配新木優子以及鈴木伸之，劇中竟出現美國經典電影「小子難纏」的致敬橋段，看中川大志如何在關鍵時刻「出包」，最佳的中午配飯劇非他莫屬。

《TOKYO MER： Mobile Emergency Room 行動急診室》由 《天才主廚餐廳》劇本家黑岩勉所撰寫，首集開出14.1％的漂亮數字，而劇中打造出最強移動式醫療救護車「MER」，其實早在《東大特訓班2》第8集就曾低調現身，當時就引發話題；鈴木亮平初次挑戰醫生角色雖不按牌理出牌，但醫術高超程度卻讓人佩服不已，他透露看到劇本時曾驚訝竟是如此龐大的格局，並向觀眾喊話：「看了首集前15分鐘，視線就無法離開了」，4日晚間首播也確實令許多網友大讚「一看就停不下來」，而「TOKYO MER」也在該時段登上日本推特熱搜冠軍，第一集加長25分鐘特別版毫無尿點，有如醫療版復仇者聯盟，但是否會成為政治鬥爭的犧牲品，接下來將會有更多解答。

《我的殺意戀愛了》走的是不用動腦的「動作」愛情喜劇，被譽為「國寶級帥哥」的23歲男星中川大志終於熬出頭，搭配新生代美女新木優子令人賞心悅目之外，放浪家族「劇團EXILE」的鈴木伸之、「2020最美臉孔」田中美奈實以及中尾明慶、水野美紀、藤木直人等實力派演員合演，中川大志強調：「這部連續劇擁有許多以前沒有的元素，每天都與大家拍的很開心！」首集藤木直人與中川大志的互動充滿亮點，竟出現致敬80年代經典西片「小子難纏」中，洗車、刷油漆的訓練橋段。而與中川大志搶著要新木優子命的鈴木伸之，2人曾在《G弦上的你和我》演過兄弟，這次要拳腳相向可望擦出不同火花，鈴木伸之也透露拍攝時因為天氣太熱又得穿上大衣外套，因此在裡面塞了8個保冷劑降暑氣。