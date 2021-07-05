防疫優先，招商引資不停歇！因應防疫，科技部科學園區審議會5日採視訊會議方式舉行，會中通過中科4件投資案，投資總額達17.24億元，包括精密機械產業的鐠羅機械中科分公司、凱豊工業、雷應科技；積體電路的李長榮化學工業中科創新材料分公司，此外，還有1件增加產品及營業項目案，以及1件增資案，增資568.58億元。

中科表示，將新加入中科園區廠陣容的李長榮化學工業中科創新材料分公司，設立於中部科學園區之虎尾園區，投資12億元，研發電子級異丙醇及工業級異丙醇。電子級異丙醇具高潔淨純度、低沸點、高揮發性、與水互溶等特性，主要運用於半導體先進與高階面板製程。

李長榮化學工業中科創新材料分公司強調，透過自主技術研發，發展循環經濟新模式，將配合電子級異丙醇客戶把製程端使用過的物料，以分離過濾方式將異丙醇與水分離，其中異丙醇經過蒸餾純化後，產出高純度電子級異丙醇，為第一個循環；分離出來的水，成為工廠內可重複使用之再生水，為第二個循環。

透過「雙循環」的循環經濟模式，達成廢棄物零產出，達資源循環利用目標，為業界首創並為台灣化學材料業在循環經濟的創新範例。

鐠羅機械中科分公司設立於中部科學園區中興園區，投資0.3億元，研發智能茶飲機器人，可透過AI遠近端點餐系統整合，簡化人員訓練與原物料準備，並運用數據搜集便於總部作為新產品開發時的各地消費者喜好參考，隨著未來無人商店的真正普及化，將發展成為台灣茶飲品牌的新型態店面。

中科指出，新通過投資案的凱豊工業，設立於中部科學園區之二林園區，投資4.3億元，研發汽機車電池組立機械、電池塑膠外殼／護蓋射出件和精密之模具等。

此外，還有設立於中部科學園區台中園區的雷應科技，投資金額0.64億元，研發量刀器、超音波驅動器及L型機械手臂TCP量測儀。

雷應科技司為國立中興大學機械系執行科技部新型態產學研鏈結計畫之衍生新創公司，以研發設計、製造，並銷售精密量測裝置，以「量測與補正」、「線上監測與分析」兩項技術為公司發展核心，所開發儀器已具備線上即時量測數據能力。

值得一提的是，整合AI技術，解決機台大量數據量測之AI自動建模與修模的技術。對於臺灣在智慧機械產業中，可望填補量測與診斷技術缺口，落實台灣精密量測技術之產業。