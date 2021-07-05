立委林昶佐2日嗆聲台北市長柯文哲，卻遭環南市場自治會長林勝東「反殺」，並進一步引爆民眾怒火，甚至有人開始醞釀罷免行動。對此台北市長柯文哲5日表示，他與林昶佐曾經是朋友，林2018年選舉有幫過他，但對於罷免「倒是沒特別的意見」。柯文哲的這段話也在網路上引發網友熱議，不少網友紛紛直言「高下立判」。

柯文哲指出，對於有人要罷免林昶佐，他沒特別的意見，不過2018年台北市長選舉時，民進黨自己有提名的人，那次選舉林昶佐還是有幫他，當然每個人在政治上都有每個選擇，他們也曾經是朋友，不應該這樣就變仇人。

而他的這番話，在PTT上引發網友熱議，「唉，高下立判」、「高下立判，目前民進黨除了王世堅大概沒人有這種度量」、「但他沒當你是朋友，高下立判」、「高下立分，哪像背骨仔過河拆橋」、「反觀其他網紅、婦產科大媽、覺青」、「高下立判，這就是王與臣的差距」、「高下立判，民進黨啊民進黨」。

但也有網友認為，「你們自己私交你們的事，罷免是看人民」、「他只是不想擔罷免的名吧」、「核心還是柯不喜歡罷免東罷免西吧」、「選民罷免又不是柯」、「罷免後還是可以做純朋友」、「罷免他又不是因為他罵柯，而是因為他愧對選民」。

還有的網友則說，「阿北偷酸還趁機收割一波，笑死」、「人家把你當墊腳石你把他當朋友」、「他最好當你朋友」、「笑死，柯這招很會，棒不打落水狗」。