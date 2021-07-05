台股搶息大作戰正式開跑！素有「國民ETF」之稱的元大高股息ETF（0056）規模正式突破800億元大關，再創歷史新高。5日上漲1.39％，收在35.69元，拜成分股調整加入長榮所賜，短短7個交易日報酬率達2.97％。

回顧高股息ETF資金流向變化，去年第二季因新冠疫情大爆發，導致資金流出，第三季企業獲利逐步改善，資金流出已有大幅縮小的情況，到了第四季則開始出現回流跡象。

截至今年上半年，連續三季流入，且流入金額逐季持續增加，今年第二季流入金額更勝疫情爆發前，顯見市場看好今年景氣復甦下的除息行情表現。

根據彭博資訊顯示，目前台股整體上市櫃企業公布的股利總金額超過1.5兆元，優於過去三年1.35兆元～1.43兆元的水準，台股股利率今年可望從去年的2.84％回升向上到3.39％。隨著全球景氣復甦，企業獲利成長加速，展望明年台股股利率仍能有所表現，明年還有望進一步來到3.48％。

法人分析，台股相較美國、歐洲、日本等主要股市享有更高的股利率，透過高股息ETF參與除息旺季，能分散單一持股風險，同樣享有優於台股平均殖利率。例如元大高股息ETF成立多年來平均股息殖利率為4.66％、元大高息低波ETF（00713）平均股息殖利率約4.92％，此外，期間累積的資本利得也不容小覷，兩檔3年含息報酬率都突破6成。

元大高股息ETF研究團隊表示，隨著通膨持續上升，龐大資金尋求收益率更好的標的以對抗通膨，市場也認為現階段有餘裕配發高股息的公司應是此波經濟轉強的受惠族群，未來股價在景氣擴張時期應能有所表現。