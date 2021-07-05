北市議員許淑華指出，環南市場自治會長林勝東請託北市副市長黃珊珊，希望不要影響攤商生計，將停市7天改為3天，卻遭綠委王定宇喊，若屬實就是嚴重違法，應將林勝東依法送辦。因嗆立委林昶佐「騙肖、作秀、捧中央LP」一戰成名的林勝東駁斥，請委員發揮專業素質、詳加查證，切莫以政治與人情考量暗喻，誤導視聽，造成環南市場揹上防疫破口黑鍋，若認為3天不足，「懇請提出適合天數供全台市場參照」。

林勝東表示，環南市場於6月9、11、18日已進行多次篩檢，並主動因應中央疫情指揮中心與北市府的防疫呼籲，全力配合自5月24日起每周增加1天休市，對於「環南市場自治會明知有疫情，卻希望放寬處理，導致疫情一發不可收拾」的不實指控，在此表達強烈抗議。

林勝東說， 7月1日環南市場為抓黑數大規模篩檢的41例確診案例，當中市場攤商12例，其餘為周邊流動人員，衛福部長陳時中也已說明「多數是無症狀感染者」，若未經過此次大規模篩檢，無症狀者未發病是無從得知染疫，請委員與議員切莫以政治與人情考量暗喻，誤導視聽造成環南市場揹上防疫破口黑鍋。

林勝東說，期盼立法委員與市議員發揮專業素質，且不人云亦云，詳加查證，環南市場都是基層工作者，禁不起法辦的威嚇。

林勝東表示，市場休市是進行環境清消，並非確診者隔離天數，清消作業天數從2至7天皆在討論範圍內，並無7天變3天的情況，若委員與議員覺得休市3天不足，懇請提出適合休市天數與根據引用資訊，日後可供全台灣市場參照。

他強調，攤商們疫情期間討生活已屬不易，給予環南市場協助的諸位官員，「我們不分政治色彩唯心存感激」，還望委員與議員查證後導正視聽。