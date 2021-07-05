桃園市鄭文燦說，桃園積極完成長者和第一線風險人員接種，目前桃園18歲以上疫苗覆蓋率近13％，遠高於全國平均，今起再增加4類別專案施打，明也要展開70至72歲高齡施打，希望繳出更好成績，7月底前達成2成覆蓋率。

經發局長郭裕信表示，桃園50處公民有市場和四大夜市皆符合市場專案疫苗施打名單，第一波獲經濟部核准5650人，在衛生局協助下，26處公民有市場共已安排2741人接種，今日包含桃園區、八德區、楊梅區皆開始施打。

社會局長鄭貴華表示，托嬰中心專案疫苗施打計畫預計7月6日、7日、8日、9日、12日、13日共計6日，每日下午各安排在部立桃園醫院接種疫苗。

教育局長林明裕表示，7月9日起執行幼教專案疫苗施打計畫，桃園市幼兒園及兒童課後照顧服務中心教師共8793人，將分別安排於4所學校接種疫苗，北桃園地區由聖保祿醫院支援， 7月9日8：00至15：00於龍安國小執行疫苗接種，7月13日9：00至15：00於大溪高中執行疫苗接種，中午均不休息；南桃園地區則由中壢天晟醫院支援，7月9日及7月13日8：00至17：00於平鎮高中及楊梅國中執行疫苗接種，中午12：00至13：00休息一小時。

交通局長劉慶豐表示，本市計程車、貨運、公車司機及外送員疫苗接種安排，公路總局完成造冊，由中壢監理站與桃園監理站，分別安排於六和高中、北科附工施打，7月2日、3日兩天已有1020人在六和高中完成接種，今日六和高中持續進行計程車及貨運駕駛的疫苗接種工作；北科附工5日起至10日也將持續執行疫苗接種工作。

農業局長郭承泉表示，農委會市場專案配發本市2330劑疫苗，本市魚市場285人安排於7月6日至7日接種；桃農綜合農產品批發市場50人安排於7月9日接種；桃園市肉品市場606人安排於7月10日接種；八德、中壢、大園的屠宰場人員今日安排177人接種，其餘904人預計7月13日前完成施打。

桃捷公司董事長劉坤億表示，桃捷公司包含清潔、保全人員共造冊1563人，其中員工1201人、清潔及保全人員362人。截至目前累計接種937人，接種率約60％，鄰近機場的A12機場第一航廈站、A13機場第二航廈站、A14a機場旅館站等站點人員，接種率約76％。公司優先安排第一線站務人員、司機、清潔及保全接種，目前則依序安排維修和行政人員接種疫苗。

鄭文燦也說明三大國籍航空公司疫苗施打情形，中華航空造冊施打人數為8826人，已完成接種8263人，施打率為93.6％；長榮航空造冊施打人數為9751人，已完成接種8070人，施打率為82.8％；星宇航空造冊施打人數則為729人，已完成接種686人，施打率為94％。鄭市長也說，航空公司機組人員不僅在防疫第一線，承擔最大的風險，同時也是台灣經濟貿易的重要支柱，因此期盼盡速完成機組人員接種計畫，以保障國境防疫能力。

鄭文燦也說，AZ疫苗接種第一劑後10週為最好的第二劑接種時間，桃園於7月5日前共有17萬9397人接種AZ疫苗第一劑，截至目前已有6845人完成第二劑AZ疫苗接種，為使疫苗達到有效保護力，呼籲已完成第一劑AZ疫苗施打者，應盡速至醫院及衛生所預約門診，施打第二劑疫苗，以提升疫苗保護力。