華爾街日報報導，Facebook、Twitter以及Google母公司Alphabet警告，如香港政府執意推行修訂私隱（個人資料）條例，或會停止在香港提供服務。

據悉，一封由亞洲互聯網聯盟（Asia Internet Coalition）發出的業界信件提到，正在關注香港修訂私隱條例所帶來的影響。上述公司憂心，新修訂的私隱條例可能會讓公司因為有人在網上惡意分享個人訊息而擔責。

該修訂私隱條例乃針對網上「起底」的人肉搜索行為而設，港府特別關注在2019年後網上有警員因被「起底」而受到針對性行為。若「起底」罪成，最高刑罰可達100萬港元及監禁五年。

報導稱，該信件中還指出，科技企業「要避免遭受制裁波及，只能撤出香港，不再提供服務」。

亞洲互聯網聯盟董事總經理（Managing Director）Jeff Paine 於信中表示，其聯盟旗下的會員雖然反對人肉搜索的「起底」行為，但其非常模糊的字眼，令其員工容易惹上刑責。

香港個人資料私隱專員公署發言人回應指，曾收到這封信件，她回應指，新修例對打擊「起底」是必須的，而此修訂亦不會影響言論自由，條例清楚訂明該等罪行的界線。