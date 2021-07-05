全宇-KY（4148）公告6月合併營收2.04億元，年增率23.04％。1～6月合併營收9.73億元，年增率59.81％。

由於新冠肺炎疫情並未好轉，馬來西亞政府原擬於自6月1日起至6月14日止之「全面行動管制令」將持續延長，直到每日新增確診數降至4000人以下為止。

全宇因屬民生必需產業，在政府營運許可下公司生產及運作正常。雖因疫情因素偶有客戶提出遞延交貨的需求，但訂單總量仍與預期相符，下半年標案亦已陸續開出，在目前原物料價格持續上漲的情況下，公司也適時調整產品結構，維持穩定獲利及成長。